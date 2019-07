Romelu Lukaku non è il solo giocatore che la Juventus sta trattando con Federico Pastorello che giovedì ha incontrato il direttore dell'area sport della Juventus Fabio Paratici. L'attaccante belga è uno dei calciatori che fanno parte della scuderia dell'agente italiano che nel corso del summit milanese della scorsa settimana ha parlato anche di Sami Khedira.



STRATEGIA PER SAMI - Paratici, infatti, ha dato mandato a Pastorello di trovare la miglior sistemazione per il centrocampista tedesco ma anche per la Juventus che valuta l'ex Real Madrid 10 milioni di euro. In caso di mancata offerta su queste basi, tuttavia, i bianconeri potrebbero decidere di liberare il calciatore gratis per risparimare i 6 milioni netti di stipendio che percepisce.