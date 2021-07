Non solo Locatelli. Per rinforzare il centrocampo la Juventus sta valutando un nuovo profilo: si tratta di, svedese del Bologna che ha fatto molto bene nella scorsa stagione. A fare il punto sul suo futuro è il Corriere di Bologna, secondo il quale o rinnova il contratto attualmente in scadenza nel 2023 o verrà ceduto in estate. La Juve prende nota e riflette, attenta anche alla concorrenza: sul giocatore infatti ci sono anche Atalanta, Inter, Napoli e, soprattutto, il Milan.