Non solo Manuel Locatelli, c'è una seconda priorità in casa Juventus: l'attaccante. La prima punta da prendere, con o senza l'addio di Cristiano Ronaldo, per cui inizia il pressing. La missione di Federico Cherubini è partita e ha una serie di partite da dentro o fuori. Facendo leva sulla volontà del giocatore e su una trattativa ormai avviatissima, la Juve prova a chiudere per Locatelli e su una intesa di massima di 40 milioni di euro si lavora, tra cash e contropartite. Ecco perché la prossima settimana ci sarà un nuovo summit, potenzialmente decisivo e conclusivo. Uno dei motivi per cui la Juventus spinge per l’inserimento di contropartite tecniche, scrive Tuttosport, è la voglia/necessità di riservare del contante anche per un’altra operazione che proprio la prossima settimana potrebbe subire una accelerata: Dusan Vlahovic. Nel caso in cui Ronaldo dovesse comunicare la propria volontà di lasciare Torino, la Juventus punterebbe in maniera decisa sul giocatore viola. Un colpo non facile, ma i bianconeri alzano il pressing.