Manuel Locatelli, ma non solo. Il primo colpo della Juve a centrocampo è rappresentato dal centrocampista di Sassuolo e Nazionale, ma non sarà l'unico. Il profilo principale è lui, ma Federico Cherubini non si ferma, anzi rilancia. Il sogno risponde sempre al nome di Paul Pogba, mentre Miralem Pjanic rappresenta la grande occasione se riuscirà a lasciare il Barcellona in prestito biennale. Per Ronald Koeman è già fuori ma il club non può permettersi di perderlo gratis e la Juve ci pensa, a condizioni favorevoli. Tra i nomi possibili è comparso anche quello Corentin Tolisso, altra occasione in scadenza, da cogliere se non fosse così colpito dagli infortuni e già sondato tra gennaio e marzo. Tutti nomi già fatti, tra cui spunta quello di un grande colpo su cui si sta lavorando nonostante le difficoltà: Youri Tielemans. Aspettando ovviamente di sbloccare le uscite, la Juve vuole il belga. COSA SUCCEDE – Predestinato, da anni sulla bocca di tutti, ora Tielemans sembra giunto al momento della definitiva consacrazione, perché la stagione con il Leicester è stata entusiasmante. Nove gol in 51 presenze e una squadra che ha beneficiato della sua qualità. Così la Juve, che lo segue fin dai tempi dell'Anderlecht, ora ci prova. Sono almeno dieci giorni che il lavoro di Cherubini e dei suoi procede con l'entourage di Tielemans: promesso un contratto lungo oltre che ricco, da almeno 5 milioni netti più bonus. Una cifra che la Juve è disposta a mettere sul piatto per battere il Leicester che su quei parametri lavora per il rinnovo di contratto in stand-by da diverso tempo. La Juve si inserisce trovando terreno fertile nell'entourage del giocatore, meno nel club inglese. A due anni dalla scadenza, per ora il Leicester alza il muro.