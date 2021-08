Giornata caldissima per il mercato di Serie A: la Juventus ha chiuso per l'arrivo didal Sassuolo sulla base di un prestito biennale gratuito e un obbligo di riscatto incondizionato a 35 milioni di euro compresi bonus. Il Milan risponde ai bianconeri con l'accordo trovato con la Roma per Alessandro, pronto a tornare in Italia dopo il prestito al Psg; e proprio i giallorossi hanno trovato il sostituto di Dzeko ufficializzandodal Chelsea per 40 milioni più bonus.