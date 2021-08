L'Equipe non ha dubbi:lascerà il Bayern Monaco. E (ri)spunta la Juventus. Il centrocampista francese non è riuscito a imporsi in Bundesliga anche a causa di alcuni problemi fisici, così i bianconeri ci stanno pensando seriamente se non dovesse andare in porto l'acquisto di Locatelli e dovessero esserci problemi per Pjanic. Un piano C ancora vivo, un'operazione low cost da ultimi giorni ma occhio alla concorrenza di Arsenal, Manchester United e West Ham.