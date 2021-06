Oggi è il giorno X: Juventus e Sassuolo si incontreranno per parlare di Manuel Locatelli. Sì, ma non solo. Nella giornata di ieri l'ad neroverde Giovanni Carnevali ha spiegato che i due club tenteranno un primo approccio per il centrocampista classe '98 ma discuteranno anche di altri giocatori, sia da una parte che dall'altra. Chi sono?



QUI SASSUOLO - Intanto c'è da risolvere la situazione legata a Hamed Traoré Junior: il Sassuolo l'aveva preso due stagioni fa in prestito biennale dall'Empoli con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Operazione chiusa con l'aiuto della Juve che, secondo gli accordi tra club, può prenderlo dai neroverdi per 18 milioni. Sarà uno degli argomenti di discussione. I bianconeri proveranno anche a capire se ci sono margini futuri per aprire un discorso legato a Giacomo Raspadori, il gioiellino classe 2000 del Sassuolo che come tanti altri giovani è seguito (anche) dalla Juve. E non è escluso che si possa tornare a parlare anche di Gianluca Scamacca, già cercato dalla Juve nel mercato invernale.



QUI JUVE - Il focus dell'incontro però sarà Locatelli e le contropartite da proporre per abbassare la richiesta di 40 milioni di euro. Il profilo che piace di più al Sassuolo è quello di Dragusin col quale vorrebbe sostituire Marlon ceduto allo Shakhtar: si discuterà sulla valutazione del difensore romeno e sulla formula. Oltre a lui però la Juve è pronta a mettere sul piatto anche altri giocatori da proporre al Sassuolo, in alternativa o in aggiunta al classe 2002: da Fagioli - altro giocatore che piace al Sassuolo - a Frabotta, per il quale si sta parlando anche con il Genoa.