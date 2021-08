E' arrivato Manuel Locatelli. Il JMedical questa mattina era piuttosto affollato, almeno all'esterno, con tantissimi tifosi presenti per salutare il neoacquisto della Juventus e accoglierlo con applausi e incitamenti. Lui, ma non solo, perché poco fa è arrivata anche, attaccante delle Juventus Women, di ritorno dalla spedizione olimpica con la Svezia, conclusa con l'argento. Per lei i primi test di inizio stagione per essere, da domani, a disposizione di Montemurro.