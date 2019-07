Il Manchester United non è l'unica squadra di Premier League interessata all'acquisto di Paulo Dybala. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'argentino piace anche al Tottenham che in questi giorni ha fatto un sondaggio con l'entourage del calciatore. Dybala attende di parlare con Sarri per capire il piano del tecnico bianconero che ha già svelato la sua volontà di vederlo come falso nueve oppure dietro le punte. In tutto questo, Paulo è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno da altri club e lo dirà anche al suo allenatore