La Juventus è alla ricerca di un colpo low cost in attacco per garantire a Pirlo una riserva di Morata. Secondo quanto riporta Tuttosport, la pista più calda sarebbe quella che riporterebbe Fernando Llorente a Torino, sempre che il Napoli lo lasci andare senza chiedere un indennizzo. In caso contrario, la dirigenza bianconera si guarda intorno e un'altra alternativa valida sarebbe sempre un ritorno: questa volta si parla di Simone Zaza, oggi al Torino e in passato juventino e grande amico dello stesso Morata. Un'altra pista percorribile per un colpo economico a gennaio potrebbe essere Leonardo Pavoletti del Cagliari.