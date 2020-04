Si parla tanto in questi giorni delle 'partite zero', e cioè di come le gare abbiano influenzato il contagio di Coronavirus in tutto il mondo. Gli esempi sono i più vari, ma hanno un nesso in comune: la Champions League. Ad esempio? Atalanta-Valencia ha probabilmente avuto un impatto incredibile su Bergamo e sull'emergenza in Spagna; anche Lione-Juve è sotto gli occhi degli esperti. Come queste, Liverpool-Atletico Madrid è al vaglio degli studiosi. "Non è stata una decisione corretta giocare quella partita", ha raccontato Matthew Ashton, direttore della salute pubblica proprio di Liverpool. "Anche se non lo sappiamo, la gara dell'Atletico potrebbe essere stata una degli eventi culturali e aggregazioni che hanno influito nel picco di Liverpool. Sicuramente sarà studiato in una futura investigazione, in modo che le organizzazioni possano apprendere e non fare gli stessi errori".