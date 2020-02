Il rinnovo di contratto non è sinonimo di permanenza alla Juventus per Blaise Matuidi. Il centrocampista francese è diventato un giocatore fondamentale per la manovra di Sarri, ma il suo futuro in bianconero è tutt'altro che sicuro. Nei giorni scorsi Juninho Pernambucano, ds del Lione prossimo avversario negli ottavi di Champions League domani alle 21, ha lanciato un messaggio "chiamando" il giocatore al Lione, ma secondo Tuttosport non ci sarebbe soltanto il club francese sull'ex Psg: Matuidi infatti piace anche a tutte le big della Premier League.