Inoltre, come ricorda la Juventus sul proprio sito ufficiale, da quando ha debuttato con la Juventus nel 2010/2011, Leonardo Bonucci è il difensore che ha segnato più gol con una singola squadra in Serie A, con 27 reti messe a segno in bianconero in campionato. Non solo le storiche 500 presenze appena raggiunte con la maglia bianconera, quindi, Leo vuole ancora di più e spera di rientrare presto dall'infortunio per poterne battere altri.