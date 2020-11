Juventus-Sassuolo, sfida scudetto. No, non siamo impazziti. Nel campionato femminile si parla infatti di prima contro terza in classifica, distanziate di appena 2 punti (con in mezzo il Milan). Il Sassuolo è l'unica imbattuta della Serie A insieme alla Juventus, e si approccia a questa 7^ giornata per proseguire il suo sogno, trascinato soprattutto dall'incredibile 16enne maltese Haley Bugeja. La Juve deve fare a meno di Cecilia Salvai, fermata dal Covid-19. Questa defezione si unisce a quella di Sara Gama, ancora acciaccata, e come sottolinea Tuttosport dovrebbe indurre coach Guarino a schierare Hyyrynen al centro della difesa insieme a Sembrant, inserendo Lundorf a destra. Il match si disputerà dalle 12.30, in contemporanea con Lazio-Juve degli uomini, sarà trasmesso da Sky Sport e potrete seguirlo in diretta testuale su Ilbianconero.com