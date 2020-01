Le #JuventusWomen giocheranno domani a Empoli con il lutto al braccio in memoria di Pietro Anastasi.



The Bianconere will play at Empoli tomorrow with black armbands in memory of Pietro Anastasi. — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) January 18, 2020

Lutto al braccio, in memoria di Pietro Anastasi, per la Under 19 (Primavera), in campo alle 17 di oggi contro la Fiorentina - segui la diretta qui su ilBiancoNero.com -, per la Under 23, che gioca domani alle 15 contro l'Arezzo, e per la Juventus Women. Non solo la prima squadra quindi, ma un gesto che la Juve sente per ricordare al meglio il suo bomber scomparso.