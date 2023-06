Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus, è stato squalificato dopo l'inchiesta sulle plusvalenze ma nonostante ciò, Claudio Lotito, presidente della Lazio, lo avrebbe chiamato come consulente, questo ciò che riferisce il Messaggero. Non solo il club biancoceleste, anche la Sampdoria, da quanto riporta il Secolo XIX, lo avrebbe contattato e starebbe lavorando esternamente per la società appena retrocessa in Serie B.