Duvan Zapata conteso. L’attaccante dell’Atalanta è uno dei profili che la Juve sta sondando per sostituire Gonzalo Higuain. Il colombiano, reduce da una stagione da 19 gol in 33 partite nonostante un infortunio da ottobre a dicembre, è tra i nomi approvati dal neo tecnico Andrea Pirlo e dal responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici. Ma per arrivare a Duvan c’è da vincere una spietata concorrenza estera.





Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe effettuato un sondaggio per Zapata, ritenuto sostituto ideale di Diego Costa. Anche due squadre di Premier League hanno chiesto informazioni all’Atalanta, che non esclude una cessione del colombiano: prezzo fissato tra 50 e 55 milioni di euro, Juve avvisata.