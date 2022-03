Nome caldo per rinforzare il centrocampo della Juventus è l'italiano in forza al Chelsea Jorginho. Stando a quanto riferisce Sportmediaset però sul giocatore non ci sarebbe soltanto l'interesse della Juventus ma anche il pressing del Milan. Il futuro dell'ex centrocampista del Napoli si deciderà in estate. Valutando anche quale sarà l'evoluzione della situazione finanziaria del Chelsea.