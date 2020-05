Non c'è solo la Juventus. Secondo quanto riporta il Daily Mail, su Mauro Icardi, centravanti argentino del Psg, ci sarebbe anche il Milan. Il giocatore piace da tempo alla dirigenza rossonera, ma ancora è in bilico il suo futuro. Infatti, Icardi è solo in prestito a Parigi, con l'Inter ancora proprietaria del cartellino che spera nel riscatto (fissato a 70 milioni, si tratta per lo sconto). In qual caso, sia Milan sia pure la Juventus dovranno bussare alla porta del Psg, che in teoria ha una clausola di 15 milioni supplementari qualora vendesse il giocatore proprio ai bianconeri.