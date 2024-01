L’Atalanta ha già chiuso il mercato di riparazione, almeno in uscita. Lo dimostra la reazione avuta - nessuna - da parte della dirigenza bergamasca quando il Tottenham ha bussato alla porta per chiedere di Ederson, alternativa inglese a Conor Gallagher del Chelsea. Le sue prestazioni in Serie A, già a segno con sei gol seppur parta dalla mediana, hanno attirato l'attenzione degli Spurs ma l’Atalanta ha fatto muro e ha deciso di dettare le cifre anche per blindarlo in ottica del mercato estivo. Come scrive Calciomercato.com, già infatti sarà difficile per i Percassi trattenere Koopmeiners, per il quale a luglio si aprirà un’asta dalla base minima di 40 milioni di euro con un’offerta già promessa dalla Juventus, così il brasiliano diventa sempre più centrale. L’Atalanta prenderà in considerazione solo offerte dai 30 milioni in su.