Sinisa Mihajlovic, a tutta per la sua squadra. Il tecnico del Bologna non vuole essere presente solo per la partita contro la Juventus, ma vuole anche il ritiro pre gara, per la prima volta in trasferta.



Come scrive la Gazzetta dello Sport, "sarà a Casteldebole domani per guidare l’allenamento, cosa che farà anche dopodomani (giorno di vigilia). Ma non basta: nella sua volontà c’è anche il programma di partire per Torino con la squadra (ma in una macchina a parte) per stare vicino ai suoi, per essere poi in panchina sabato sera per la gara dell’Allianz contro la Juve. Questa è l’agenda di Sinisa insomma, ma tutto sarà ovviamente vagliato in base alle sue condizioni sue e a quelle meteo: si naviga di giorno in giorno, ma Miha è pronto ad un ulteriore “atto di forza”". Un unicum per una sfida sempre speciale.