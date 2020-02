Il fenomeno che si è abbattuto sul calcio mondiale, che risponde al nome di Erling Braut Haaland, ha già creato una lunga serie di rimpianti che in tanti si porteranno appresso nei prossimi anni. Alcuni di questi, rimpianti ovviamente, ce li ha anche la Juventus: il giocatore è stato avvicinato sia quando ancora non lo conosceva nessuno, sia nell'ultima sessione di mercato, prima che il Borussia facesse quello che ha tutti i connotati per essere il colpo del secolo. Però, i bianconeri non sono i soli in Italia a mangiarsi le mani per la mancata "firma" di Haaland quando ancora valeva 5 milioni. Infatti, come ha riportato Tuttosport, anche Inter e Roma hanno scartato il gigante norvegese, con i giallorossi che hanno lasciato un giudizio non molto lusinghiero. "Bravo, ma pigro", il report della Roma.