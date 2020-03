La Juventus monitora da vicino la situazione legata a Sandro Tonali, l'obiettivo è quello di anticipare la - tanta - concorrenza che c'è per il centrocampista classe 2000. Alla prima stagione in Serie A Tonali ha dimostrato di non aver accusato l'impatto: giovane e italiano, è il profilo ideale per la nuova Juve che continua a spingere per prenderlo in estate. Come detto la concorrenza è tanta, sia italiana che estera. Secondo Tuttosport in prima fila ci sono due big del calcio europeo come Manchester City e Paris Saint Germain.