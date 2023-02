Silvio Berlusconi ha portato il Monza a cena. Calciatori, dirigenti e dipendenti del club, tutti presenti: “Questo Monza sta facendo un grande lavoro. Abbiamo obbiettivi importanti e… chi ci crede, vince! Ho incontrato calciatori, dirigenti e dipendenti dell’AC Monza ieri sera a Villa Gernetto”, ha spiegato sui social.Ma non solo. Durante la cena, Berlusconi ha poi voluto prendere il microfono per rivolgere alla sua squadra un discorso tra il bilancio di quanto fatto e le prospettive future del club. "Da quando è arrivato Palladino stiamo facendo molto bene, saremmo quinti con il Milan. Ci crediamo davvero in questa squadra e nei nostri obiettivi e vogliamo portarla a diventare ancora più importante. Sì, possiamo dirlo: vogliamo vincere lo scudetto l'anno prossimo e quello dopo e quello dopo ancora. Abbiamo preso nuovi giocatori da quando siamo qui, abbiamo raddoppiato il nostro campo d'allenamento facendo diventare Monzello il centro più grande e bello d'Italia. Ancora abbiamo messo a posto lo stadio con una spesa di 25 milioni. Prima venivano a vederci in 300 ora sono 10mila. Stiamo uniti. Come leggete sulle pareti del vostro spogliatoio: chi ci crede, combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli. Chi ci crede, vince!"