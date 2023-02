Anche lapotrebbe vivere l'incubo di una penalizzazione, ma non per la stessa ragione della. Il motivo è legato a una questione economica: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club blucerchiato deve pagare gli stipendi entro il 16 febbraio. Le banche stanno accorrendo in aiuto, ma il timore del fallimento resta altissimo. Inoltre, per quanto concerne la stagione in corso, c'è il forte rischio di una sanzione che vada a colpire la classifica, come è successo ai bianconeri con la detrazione di 15 punti per il caso plusvalenze.