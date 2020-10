Non solo la Juve. I bianconeri si fermano sull'1-1 in casa del Crotone, ma non solo l'unica squadra tra le big europee a faticare dopo la sosta per le nazionali, anzi. Priva di Ronaldo, Dybala e non solo, la Juventus frena la sua corsa a pochi giorni dall'inizio della Champions League. Prima Kiev per la Dinamo, poi il Barcellona di Leo Messi, il 28 ottobre. Barça che a sua volta è caduto in serata, perdendo 1-0 in casa del Getafe, con rigore di Mata. Ko anche per il Real Madrid contro il Cadice.