Giorgio Chiellini è tornato in campo. Con i compagni per l'allenamento, finalmente, dopo mesi dall'ultima volta: così il Capitano vuole riprendere la guida della sua Juventus, vista per troppo tempo dagli spalti, da casa o dalla panchina. Tappa dopo tappa ha rimesso i piedi sui prati verdi della Continassa per la seduta, per toccare il pallone seriamente per la prima volta dal lontano 30 agosto scorso quando si è lesionato il crociato anteriore del ginocchio destro. La felicità del rientro in campo l'ha affidata a un semplice ma significativo "In campo con i miei compagni, sensazione bellissima!", postato sui social.



QUANDO TORNA - Quando può tornare? Le decisioni verranno prese nei prossimi giorni quando saranno valutate le risposte del ginocchio e parametrate le tempistiche per il recupero completo e il rientro in campo. La Juve detta prudenza, ma un obiettivo già c'è: 1 marzo, il big match domenicale contro l’Inter. Quella la prima idea, con la Champions League come altra strada da seguire, anche se in questo caso di dovrebbe fare più in fretta visto che Lione-Juve, andata degli ottavi, è il 26 febbraio. Senza rischi ma con obiettivi, così Chiellini sta tornando.