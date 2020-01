Dopo un lungo corteggiamento dell'Inter, Kulusevski è finito alla Juve. Non sarà né il primo né l'ultimo testa a testa di mercato tra le due società, che spesso si pestano i piedi nel tentativo di soffiarsi calciatori. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Dal 2005, sono le due squadre dominatrici del panorama italiano, a parte la parentesi del 2010-11 del Milan di Ibrahimovic. Inevitabile che si finisca sempre per pestarsi i piedi. Ad arricchire il quadro, mettiamoci pure tutti gli ex che si intrecciano: Beppe Marotta prima e Antonio Conte poi che passano da Torino a Milano, Arturo Vidal che non vede l’ora di provare nuove emozioni in nerazzurro, senza comunque farsi mancare un occhiolino alla Vecchia Signora. Da ex a ex si scatenano gli intrighi, lo scontro tra Juve e Inter non è la classica spy-story, gli sgarbi sono alla luce deInter-l sole. Ricordate l’intromissione di Fabio Paratici nell’affare Lukaku in estate? E poi appunto la vicenda Vidal, e ancora, fresco fresco, Kulusevski prossimo alla chiusura dell’accordo con i campioni d’Italia. La volata tra le prime della classe è entrata nel vivo in campionato, ma non esaurisce la saga. Sì, perché ci sono ancora aperte le dispute su gemme come Federico Chiesa e come Sandro Tonali. Sembra che siamo alla puntata numero 500, ma è soltanto l’inizio…”