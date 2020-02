Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, prepara due grandi colpi di mercato per l'estate: vuole alla Juventus, dopo Kulusevski, sia Sandro Tonali che Paul Pogba per la prossima estate. Il ds bianconero è già al lavoro per il doppio colpo in mediana, con un big e un giovane promettente nel mirino.



LA RICHIESTA - Almeno 55 milioni. E' questa la richiesta di Massimo Cellino per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia tra i più contesi in vista del mercato estivo, sia per il talento sia per la giovane età. Classe 2000 da due anni ha impressionato tutti.