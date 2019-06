Kalidou Koulibaly, ma non solo. Il pupillo di Sarri è tra i più apprezzati in casa bianconera, ma Paratici e il resto della dirigenza valutano diversi profili: davanti a tutti, infatti, c'è ancora il 19enne olandese Matthijs De Ligt, che alla Juve piace da più di un anno, ma che ora vogliono in moltissimi. Su di lui c'è il Barcellona, che in virtù dei rapporti con l’Ajax resta favorito, ma le cifre sono ancora troppo alte e così la Juve può inserirsi. Anche il Manchester United è in corsa, ma più defilato perché il progetto non convince a pieno.