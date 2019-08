Non solo Sami Khedira e Daniele Rugani, il mercato dell'Arsenal vede impegnati diversi nomi e qualche colpo che sta già diventando ufficiale. Il più importante ufficializzato poco fa: si tratta di ​Nicolas Pépé. Talento del Lille, piaceva molto al Napoli, che però è stato beffato dai Gunners. ​Sfuma un obiettivo importante per gli azzurri, con l'Arsenal che gioisce per il colpo: 80 milioni di euro per il cartellino, vestirà la maglia numero 19.