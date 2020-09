La Juventus pensa in prospettiva, per questo tra le idee di mercato per rinforzare l’attacco c’è la voglia di portare a Torino anche un quarto attaccante, utile nel momento del bisogno. Il candidato principale e Moise Kean, ma la lista è composta almeno da altri due nomi. Come riporta Tuttosport, la prima alternativa è Gianluca Scamacca del Sassuolo, mentre Andrea Pinamonti sarebbe vicino al ritorno all’Inter, che vanta con il Genoa un gentleman agreement sul riacquisto, sancito al momento della cessione.