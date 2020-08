Talles Magno è il nuovo gioiellino del calcio brasiliano. Attaccante classe 2002, dal Brasile fanno sapere che anche la Juventus si è interessata al giocatore del Vasco da Gama per il quale potrebbe aprirsi una vera e propria asta che coinvolgerebbe quasi tutte le big europee. La valutazione è di 30 milioni ma il club potrebbe anche scendere fino a 20, in pole c'è il Liverpool ma piace anche a Benfica, Siviglia e Bayer Leverkusen; in Italia, oltre alla Juve, il giocatore è seguito anche da Lazio e Roma.