La Juventus è stata la prima a mettere nel mirino Lorenzo Lucca, ma non la sola. Anche Inter e Milan, infatti, ci stanno provando. Come scrive la Gazzetta: "Inter e Milan in queste settimane si siano date da fare per conoscere meglio Lorenzo Lucca, il centravanti del Pisa che ha ammaliato anche Roberto Mancini in funzione della Nazionale. È presto per parlare di un’asta, visto che non si è a conoscenza di trattative approfondite con la società toscana. Tuttavia gli osservatori dei due club milanesi si stanno interessando a questo giocatore di evidente prospettiva. Occhio alle prossime mosse".