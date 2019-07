Mauro Icardi è il grande escluso dal progetto di Antonio Conte. Con buona probabilità, la nuova Inter non avrà nei suoi gol il motore verso le posizioni di vertice. L'attaccante argentino vorrebbe rimanere in nerazzurro, ma la chiusura di Beppe Marotta lo costringe a guardarsi intorno. Attualmente, le possibili destinazioni per il suo futuro sono Juventus e Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica, dopo qualche tentennamento, Icardi avrebbe aperto anche all'ipotesi di un trasferimento all'ombra del Vesuvio. La Vecchia Signora resta comunque in pole position.