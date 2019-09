Erling Braut Haland sta facendo impazzire l'Europa. Dopo aver segnato ben 9 gol in una sola partita nello scorso Mondiale Under 20 con la Norvegia, l'attaccante ha esordito con una tripletta in Champions League con la maglia del Salisburgo, che ha spazzato via il Genk. La Juventus lo segue da vicino per il futuro, ma, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo in Spagna, ci sarebbe anche il Barcellona in corsa per il talentuoso attaccante classe 2000.