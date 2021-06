Il Milan continua a sondare il mercato e qualche proposta arriva. Oltre a Zlatan Ibrahimovic, già presente, e Olivier Giroud, che resta in cima alla lista delle preferenze, nuove possibilità si aprono. Nei giorni scorsi è stato nuovamente proposto dai suoi agenti, e dagli intermediari che si muovono per l'Italia, il classe 2002 del Santos Kaio Jorge. Accostato più volte a società di Serie A nel recente passato - Juve e Napoli su tutte - il calciatore brasiliano vedrà scadere il suo attuale contratto il 31 dicembre prossimo e dunque, in questa finestra di mercato, c'è la possibilità di anticipare la concorrenza con un'operazione dai costi non inaccessibili. E' stato prospettato un investimento di 10 milioni di euro per il cartellino del ragazzo, più una commissione agli agenti coinvolti.