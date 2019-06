Il futuro di Mauro Icardi non sembra più legato a quello dell’Inter. Nonostante i tentativi di ricucire i rapporti dopo lo strappo avvenuto durante la stagione, l’attaccante argentino è stato messo sul mercato dalla società nerazzurra. In pole position c’è la Juventus, da tempo interessata alle vicende del numero 9 del club milanese. I bianconeri potrebbero inserire una contropartita tecnica per convincere l’Inter a lasciar partire l’ex capitano. L’indiziato principale a svolgere il ruolo di pedina in questo scambio potrebbe essere Paulo Dybala. Nelle ultime giornate, però, va segnalato l’inserimento della Roma: i giallorossi offrirebbero ben tre giocatori, Edin Dzeko, Aleksander Kolarov ed Alessandro Florenzi per arrivare a Icardi. La Juve tiene sotto controllo il forcing proveniente dalla capitale. Al momento, la posizione di vantaggio non sembra essere messa in discussione, ma il timore di clamorosi ribaltoni tiene i bianconeri con gli occhi aperti.