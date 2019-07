La saga Icardi si arricchisce di un nuovo episodio. Infatti, l'attaccante argentino dell'Inter è stato cercato da una nuova pretendente. Dopo gli assalti di Juventus e Napoli, Maurito è stato contattato dal Boca Juniors. La squadra argentina vuole costruire un vero e proprio Dream Team per tornare a dominare in Sud America. Tuttavia, l'offerta sarebbe già stata declinata, secondo quanto riportato da Fox Sports Argentina. La decisione di non accettare il ritorno in Argentina sarebbe stata della moglie-agente Wanda Nara. La Juve resta alla finestra.