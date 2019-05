La Juventus non ha ancora sciolto i dubbi su quale sarà il successore di Massimiliano Allegri. Diversi sono i rumors sulla panchina bianconera e molti i nomi accostati alla società campione d’Italia. Uno di essi è Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea. L’ex allenatore del Napoli potrebbe lasciare il club londinese in estate. Le voci inglesi danno per imminente il trasferimento della guida tecnica italiana alla Juve, ma c’è un altro club di Serie A interessato a Sarri. Si tratta del Milan. Lo riporta Rai Campania. Un ostacolo per i bianconeri che dovranno forzare i tempi per assicurarsi il tecnico del Chelsea, in caso di rottura con la società londinese.