Juventus-Napoli non è l'unico rinvio causa coronavirus avvenuto ieri per una partita di oggi. In seguito a una comunicazione pervenuta dal Servizio Sanitario della Basilicata, la Lega Pro ha disposto il rinvio di Palermo-Potenza, valida per la 2^ giornata della Serie C Girone C. Il match si sarebbe dovuto giocare oggi, ma nel Potenza ci sono due giocatori positivi al Covid-19. Vista l'impossibilità della squadra a recarsi in Sicilia, stabilita dall'autorità regionale lucana, si è deciso per il rinvio. Sarà interessante vedere cosa farà oggi la Lega Serie A.