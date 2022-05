Ivan Perisic lascerà l'Inter al termine del suo contratto, in scadenza il 30 giugno, per iniziare una nuova avventura. Dove? Alla Juve come riportato da Gazzetta o all'estero? Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'accordo col Chelsea è molto vicino per l'esterno croato. Il club nerazzurro infatti non modificherà in nessun modo la propria offerta, sul tavolo resta un biennale da 4,5 milioni l'anno, poco meno del suo ingaggio attuale.