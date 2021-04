Con il pareggio di ieri nel derby giocato contro il Torino, e la vittoria dell'Inter in serata, sembra ormai chiaro che la Juventus si appresti a giocare le ultime giornate di campionato con il tricolore cucito sul petto. Nel calcio in epoca Covid, la squadra bianconera non è stata l'unica ad abdicare. Il Liverpool, campione in carica della Premier League si trova al quinto posto a 25 punti di distanza dal Manchester City. In Francia il PSG è in grande difficoltà dopo aver perso ieri lo scontro diretto per la vetta contro il Lille. In Spagna, invece, sembra essere l'anno dell'Atletico Madrid che punta ad avere la meglio di Real Madrid e Barcellona.