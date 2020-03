Erling Haaland è il giocatore del momento. Almeno lo è stato: prima che il coronavirus bloccasse il mondo intero, calcio compreso. A gennaio c'erano diverse società su di lui tra cui anche la Juventus, alla fine l'attaccante norvegese ha scelto il Borussia Dortmund ma sembra essere solo una tappa intermedia per un talento che punta sempre più in alto. Ecco perché la Juve non ha mollato Haaland e lavora ancora per portarlo a Torino; dall'altra parte c'è il Real Madrid, che secondo Marca è pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro.