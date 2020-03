La Juventus ha messo gli occhi sul nuovo talento del calcio inglese: Jude Bellingham, classe 2003. Sul centrocampista del Birmingham, però, non ci sono solo i bianconeri. Secondo il Sun infatti anche altre big del calcio europeo hanno accesso i riflettori su Bellingham: il talentino piace anche a Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea e Manchester United. Proprio i Red Devils, tra tutte le società interessate, è il club in pole position per il centrocampista del Birmingham, che a 16 anni ha già totalizzato 32 presenze, 4 gol e 3 assist in Championship.