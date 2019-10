Tutti innamorati di Kai Havertz. Il fantasista del Bayer Leverkusen piace (tanto) ai bianconeri che l'hanno osservato da vicino nel corso dell'ultimo match di Champions League contro il club tedesco. Il classe 2000 non brillò ma le sue qualità restano comunque indiscutibili. Secondo quanto riporta Sport 1 in Germania, però, il fantasista non piace solo alla Juve ma è stato messo nel mirino anche da Psg, Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Liverpool.