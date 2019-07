Un'indiscrezione di Sport Mediaset è tornata a sorpresa a riavvicinare Dani Alves alla Juventus, dopo che il terzino brasiliano ha lasciato il Paris Saint-Germain a parametro zero al termine della stagione. I bianconeri, però, non sarebbero i soli a seguire Alves sul mercato: oltre all'Inter, cui Antonio Conte ha chiesto il colpo per la fascia destra, ci sarebbe anche il Tottenham pronto ad accoglierlo, secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra. Il futuro di Alves, insomma, resta tutto da definire.