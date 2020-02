Tutti pazzi per Sandro Tonali. Al primo anno in Serie A il centrocampista classe 2000 sta avendo un impatto pazzesco, è la luce del centrocampo del Brescia e il presidente Cellino già si sfrega le mani pensando a una super plusvalenza in estate. Già, perché la Juventus è solo una delle tante società che stanno seguendo da vicino il giocatore e sono pronte a partire all'assalto in estate in vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport, oltre ai bianconeri sul giocatore ci sono anche Inter, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Psg.