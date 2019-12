La Juventus vuole anticipare tutti e mettere le mani su Sandro Tonali, gioiellino del Brescia non ha sentito minimamente il salto di categoria al suo primo anno in Serie A. Classe 2000, il presidente Cellino si sfrega le mani pensando a quanto potrà incassare dalla cessione di Tonali sul quale ha messo gli occhi mezza Europa. I bianconeri stanno pensando di portarlo a Torino già a gennaio se dovesse partire Emre Can, ma occhio - anche - alla concorrenza del Napoli: secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri vogliono rinforzare il centrocampo e Tonali è uno dei giocatori nel mirino.