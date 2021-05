Durante una diretta Twitch sulla Bobo tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato di come cambierà la Roma con l'arrivo di Mourinho: "Se è il vero Mou, quello visto a Milano sulla panchina dell'Inter e non quello spento del Tottenham o del Manchester United, i giallorossi possono pensare davvero di vincere lo scudetto". Per il prossimo anno quindi, la Juventus, che vuole riscattare una stagione negativa tornando a lottare per la vittoria del campionato, secondo Cassano dovrà vedersela anche con la Roma.